小さな家族のお仏壇 N ペット 仏具 棺 仏具2点セット pet-n( ナチュラル)【新年の贈り物】

商品情報

バリエーションコード : 2B4OD2IYSF

・「コンパクトサイズで置き場所に困らない」仏壇は大きくて置き場所に困るという人が多いのではないでしょうか？「小さな家族のお仏壇」はカラーボックスに収まるコンパクト仏壇の為、置き場所に困りません。



・「ライフスタイルに合わせた置き方」パーツの組み合わせ方、縦置き、横置き合計20通りの飾り方はあなたのライフスタイル次第です。

ペット 仏具、お写真、ペット 骨壺、お位牌など置くものも自由です。



・「安心の国内製造」ペット仏壇市場は、残念ながら粗悪な海外製の仏壇も多くあります。

大切な家族が眠る場所だからこそ、職人が１つ１つ心を込めてつくった日本製を。



・「仏壇もおしゃれに。」仏壇を置きたいけどインテリアの雰囲気に合わないと悩んでいる方。

「小さな家族のお仏壇」はどんなインテリアにもマッチする素材本来の温かさを生かしたデザイン仏壇です。



・「商品仕様」サイズ：仏枠：高さ295x幅210x置行120mm/組み台：高さ90x幅180x置行120mm/飾り台：幅150x置行120mm 素材：国産桐(キリ)を使用。

仏具は付属されておりません。