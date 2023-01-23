『たかくら新産業 APDC ティーツリーコンディショナー5L コンディショナー 犬用 ペット用 たかくら お手入れ ケア 犬 いぬ ペット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 13時 42分に出品され05月13日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】
5つの植物成分と海藻保湿成分が皮膚と被毛に潤いを与え、毛並をしっとり・つややかに整えるコンディショナーです。 乾いた後も爽やかなハーブの香りが長続きします 毛艶を良くして皮膚のうるおいを保つ、紅藻エキス・植物性ヒアルロン酸を配合
原材料 又は 材質など
水、セチルーステアリルアルコール、ベヘントリモニウムクロリド、紅藻エキス、ヒアルロン酸Na、ユーカリオイル、香料、ローズマリーオイル、ラベンダーオイル、ティーツリーオイル、シトロネラオイル、フェノニップ、ビタミンE
原産国：オーストラリア
※こちらは犬専用の商品ですので、他のペットへのご使用はお控えください。
たかくら新産業 APDC ティーツリーシャンプー5L シャンプー 犬用 ペット用 たかくら お手入れ ケア 犬 いぬ ペット
¥ 8260
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落札価格8260円
910 入札履歴
終了
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