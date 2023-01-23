『プロジェクター 家庭用 プロジェクター 小型 1080P スマホ プロジェクター天井 壁 置き型 5000LM 150インチ 高解像度 軽量 台形補正【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 07分に出品され03月22日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 WiFiプロジェクター

WiFiモジュールが内蔵され、インターネットに繋がり、WiFi経由して、スマホと簡単に接続できます。交換ケーブルが不要です。また、スマホの充電ケーブルと繋いで接続することもできます。

スピーカー内蔵

スピーカーが内蔵され、サラウンドサウンドが楽しめます。

150インチ大画面

マニュアルフォーカスすると、投影された画像サイズは30インチから150インチまで調整することができます。

ご注意：スマートホームシアターの適投影距離は2m-5mの範囲である。

※注意事項

AmazonプライムビデオやNetflixなど有料動画コンテンツはスマートフォンのみの

無線・有線接続の場合、投影できません。

投影する場合は、Fire TV Stickなどのストリーミングデバイスをご利用いただくか、

下記方法にて接続をしてください。

接続方法

・パソコンと接続する場合

パソコンにHDMIケーブルを接続し、動画サイトを投影してください。

・iPad/iPhoneと接続する場合

Apple純正HDMI交換アダプターでiPad