『プロジェクター 家庭用 プロジェクター 小型 1080P スマホ プロジェクター天井 壁 置き型 5000LM 150インチ 高解像度 軽量 台形補正【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 07分に出品され03月22日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
WiFiプロジェクター
WiFiモジュールが内蔵され、インターネットに繋がり、WiFi経由して、スマホと簡単に接続できます。交換ケーブルが不要です。また、スマホの充電ケーブルと繋いで接続することもできます。
スピーカー内蔵
スピーカーが内蔵され、サラウンドサウンドが楽しめます。
150インチ大画面
マニュアルフォーカスすると、投影された画像サイズは30インチから150インチまで調整することができます。
ご注意：スマートホームシアターの適投影距離は2m-5mの範囲である。
※注意事項
AmazonプライムビデオやNetflixなど有料動画コンテンツはスマートフォンのみの
無線・有線接続の場合、投影できません。
投影する場合は、Fire TV Stickなどのストリーミングデバイスをご利用いただくか、
下記方法にて接続をしてください。
接続方法
・パソコンと接続する場合
パソコンにHDMIケーブルを接続し、動画サイトを投影してください。
・iPad/iPhoneと接続する場合
Apple純正HDMI交換アダプターでiPad
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落札価格8260円
622 入札履歴
終了
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