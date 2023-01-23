『ドッグフード 犬 フード ウィッシュ HAS-II 5.4kg パーパス (D)(B)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 03時 44分に出品され04月19日 03時 44分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 嗜好性の高い七面鳥が主原料のグレインフリーフード。

商品重量

約5.4kg（450g×12）

原材料

七面鳥肉、七面鳥肉粉、乾燥えんどう豆、乾燥ひよこ豆、えんどう豆粉、鶏脂、ナチュラルフレーバー、乾燥亜麻仁、乾燥トマト粗、乾燥ビートファイバー、ベジタブルミックス、塩、乾燥じゃがいも、サーモンオイル、クランベリー、ブルーベリー、乾燥ケルプ、乾燥チコリ根、酵母培養液、アカシア食物繊維、グルコサミン、鶏足抽出物(HAS-II)、リン酸-水素カルシウム、塩化カリウム、ミネラル類、塩化コリン、ビタミン類、アスコルビン酸、ユッカフォーム抽出物、乾燥エンテロコッカスフェシウム、乾燥ラクトバチルスアシドフィルス、乾燥アスペルギルスニガー、乾燥トリコデルマ・ロンギブラキアタム、乾燥バチルスサブチルス、酸化防止剤

成分

タンパク質 25.0%以上

脂質 14.0%以上

粗繊維 5.5%以下

灰分 9.0%以下

水分 10.0%以下

代謝エネルギー

350kcal／100g

原産国

アメリカ合衆国

分類

総合栄養食（成犬用）



（検索用：ドッグフード ドライ 成犬 ノングレイン Wish 720g 穀物不使用 犬 食事 4516950010236）