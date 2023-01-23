『GEX ジェックス ピュアクリスタル CERAMICS セラミックス 犬用 1.5L【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 06時 18分に出品され04月07日 06時 18分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 流れる水で飲水量30%UP!

セラミックなので清潔でインテリアにもマッチ



金属やプラスチックが苦手なわんちゃんにオススメ

わんちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル

適度な重さでいたずらなねこちゃんも安心

フィルターで食べカス、被毛、ホコリをしっかりキャッチ

軟水化フィルター1枚付き!