『GEX ジェックス ピュアクリスタル CERAMICS セラミックス 犬用 1.5L【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 06時 18分に出品され04月07日 06時 18分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
流れる水で飲水量30%UP!
セラミックなので清潔でインテリアにもマッチ
金属やプラスチックが苦手なわんちゃんにオススメ
わんちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル
適度な重さでいたずらなねこちゃんも安心
フィルターで食べカス、被毛、ホコリをしっかりキャッチ
軟水化フィルター1枚付き!
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落札価格8260円
224 入札履歴
終了
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