『【レンタル】 チェスターヨーロピアンOne 一人掛け ソファ ラグジュアリーソファ デザイナーズ luxuryソファ レンタルソファ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 23分に出品され03月27日 21時 23分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
撮影協力協賛ライン
メディア関連利用・イベントでの貸出を希望される方はお気軽にお声掛けください。
※組立済商品のご提供
※画像の色見本よりご希望の色をお選び頂き、お問合せください。
※人気のMJ11-84、97、98、99、107は在庫がございます。
※それ以外の納期はご注文より４週間〜５週間頂きます。まずはお問合せください。
サイズ：（幅）1150×（奥行き）950×（高さ）780(mm)
唯一無二のラグジュアリーな商品をご提供する為に、一品一品、時間と手間をかけて丁寧に仕上げております。製造工程にて一切の妥協なく熟練の職人が手がけた逸品になります。
※ご購入をご希望の場合は下記商品説明欄をご覧ください。
※階段での２階以上への搬入の際には追加で搬入設置費用を頂く場合がございます。
※レンタル期間を延長することも可能です。
※注文時発生する送料は往復送料代金です。返送時のお客様負担はありません。
（但、離島等特別追加料金が発生する事由もございます）
※連絡や弊社の承諾のない返却遅延の場合は日割り料金に1.5倍の遅延損害金が加算されます。
※緊急時・不通時 TEL:080-3609-4802
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落札価格8260円
122 入札履歴
終了
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