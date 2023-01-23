『袴 レンタル 卒業式 レンタル 女子袴 着物 白地ピンク濃淡ぼたん 袴 京グリーン刺繍入り 88cm〜97cm 身長 153cm〜165cm 女子 袴レンタル 学生 大学 短大【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 17時 12分に出品され05月07日 17時 12分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号：msh169】
※対応身長:153cm〜165cm位 洋服サイズ:7〜13号まで
・教員・保育士・大学・短大・専門学校・謝恩会・大きめ小学生
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ご注文前に下記【予約状況】を必ずご確認ください。
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※ご予約不可な商品でも注文が出来てしまいますのでご注意ください。
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帯や小物等のコーディネートは掲載画像と異なる場合がございます。
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落札価格8260円
432 入札履歴
終了
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