『袴 レンタル 卒業式 レンタル 女子袴 着物 白地ピンク濃淡ぼたん 袴 京グリーン刺繍入り 88cm〜97cm 身長 153cm〜165cm 女子 袴レンタル 学生 大学 短大【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 17時 12分に出品され05月07日 17時 12分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品番号：msh169】



※対応身長:153cm〜165cm位 洋服サイズ:7〜13号まで



・教員・保育士・大学・短大・専門学校・謝恩会・大きめ小学生



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