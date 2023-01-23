『留袖 レンタル 黒留袖 東山山荘《身長》142cm〜156cm位 正絹 着物レンタル 結婚式 母親 親族 列席 黒留袖レンタル 留め袖 安い 貸衣装 フォトブックプレゼント【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 07時 12分に出品され03月17日 07時 12分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号：mt2096】【商品名：東山山荘】
※対応身長:142cm〜156cm位 洋服サイズ:7〜13号位まで
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ご注文前に下記【予約状況】を必ずご確認ください。
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帯や小物等のコーディネートは掲載画像と異なる場合がございます。
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落札価格8260円
531 入札履歴
終了
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