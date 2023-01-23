『着物 レンタル 男 メンズ XLサイズ 単衣 紺・紬【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 13分に出品され03月26日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーソドックスな紺色の紬アンサンブルです。裏地のない単衣です。少し暑い季節や舞台衣装にお薦めです。パーティー、散策、撮影など、幅広い用途にお使いいただけます。



着物、羽織、帯、雪駄、着付け用品（半じゅばん、羽織紐、たびソックス、えり芯、ウエストベルト）一式セットでお届けします。帯は代替品に変更になる場合がございます。



XLサイズ

適応身長(標準体型の方の場合)178〜183cm

【ご注意】適応身長はご体型によって異なります。詳細はこの画面下をご覧ください





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