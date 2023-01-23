『【キャンプレンタル】格安キャンプセット 2人用〔春・夏・秋〕テント・シュラフ・ランタン・グランドシート・ハンマー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 46分に出品され03月18日 20時 46分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
格安 キャンプセット2人用〔春・夏・秋〕
格安 キャンプセット 2人用〔春・夏・秋〕
セット内容
１テント：TE-CアメニティドームS（スノーピーク）：1張
２シュラフ：SH-Aバロウバッグ#3(モンベル)：2枚
３ランタン：LA-AExplorerEX-V777D(ジェントス)：1個
４グランドシート：GL-Aグランドシート(S)：１個
５ハンマー：GO-Fハンマー/（キャプテンスタッグ）：1個
詳細情報
・テント
スノーピーク/アメニティドームS
内容：本体(フライシート、インナーテント)、ペグ、ロープ、キャリーバック、ハンマー
サイズ：約355×230×120cm
収容可能人数：1〜3人
・シュラフ
SH-Aバロウバッグ#3(モンベル)
適応身長：183cmまで
限界温度：1度
・ランタン
明るさ：約360ルーメン(ハイモード)
重さ：802g(電池含む)
・グランドシート
GL-Aグランドシート(S)
サイズ:約192×192cm
・ハンマー
GO-Fハンマー
確認事項
※ランタンの電池は付属なし。【 単一アルカリ電池 ３本 】のご用意お願いします。
※ペグ付き
※テント以外のアイテムは、予告なく代替アイテムのお届けとなる場合がございます。
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落札価格8260円
365 入札履歴
終了
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