『結婚式 着物レンタル 青海南天 身長 150cm〜160cm位 色留袖 レンタル 親族 姉 妹 祖母 列席 食事会 お呼ばれ 式典 表彰式 礼装 女性 留袖 色留め袖 貸衣装【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 49分に出品され03月09日 20時 49分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号：mit2021】【商品名：青海南天】
※対応身長:150cm〜160cm位 洋服サイズ:7〜13号位まで
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落札価格8260円
952 入札履歴
終了
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