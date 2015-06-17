『新品 Alexandros CD+DVD ALXD 初回限定盤 アレクサンドロス PR【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 10時 57分に出品され04月06日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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登録情報

CD (2015/6/17)

ディスク枚数: 2

フォーマット： CD+DVD， Limited Edition

レーベル: ユニバーサル ミュージック

収録時間: 126 分



EAN： 4988005891341