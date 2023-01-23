『【Amazon.co.jp限定】ワイルド・スピード ICE BREAK スチール・ブック仕様本編ブルーレイ+特典DVDセット [Blu-ray]管理151N 管理249N【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 10時 14分に出品され04月21日 10時 14分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ファミリー vs. ドミニク

史上かつてないドラマとアクションが走り出す!! No.1大ヒットシリーズ最新作!!



すべてが崩壊〈BREAK〉する。



【Amazon.co.jp限定】

スチール・ブック仕様



大ヒットの前作を凌ぐ、シリーズ最大のヒット作!

完結編3部作の第1作目として最高のスタートダッシュ! 前作の実績を突破する、シリーズ最高の興行収入を記録!



新たな強敵vs.変貌するファミリー シリーズは新たな次元へ突入!

新しい敵の登場とドムの裏切りに加え、前作で戦ったデッカードがファミリー参加!?

もはやカーアクションの域を遥かに超越した現代屈指のアクション超大作に!



時代を先駆けるキューバロケや究極のハイテクでスケール感もハンパない!

アメリカアメリカとの国交正常化回復のキューバでロケを敢行! また、IT化著しい大量の現代車をゾンビのようにコントロール!