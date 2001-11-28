『廃盤 DVD BOΦWY VIDEO BOOWY ボウイ 氷室京介 布袋寅泰 PR【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 21時 44分に出品され03月17日 21時 44分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
国内正規品となります。（海賊品ではありません。）
お客様都合でのキャンセルは受けかねます。
【商品状態】新品未開封品
登録情報
EAN : 4988006941243
時間 : 46 分
発売日 : 2001/11/28
出演 : BOΦWY， BOΦWY
販売元 : EMIミュージック・ジャパン
ディスク枚数 : 1
1. PROLOGUE
2. BAD FEELING
3. JUSTY
4. ホンキー・トンキー・クレイジー
5. わがままジュリエット
6. LIKE A CHILD
7. ミス・ミステリー・レディー
8. Dreamin
9. IMAGE DOWN
10. NO，NEW YORK
11. JUST A HERO
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¥ 8260
落札価格8260円
821 入札履歴
終了
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