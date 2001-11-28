『廃盤 DVD BOΦWY VIDEO BOOWY ボウイ 氷室京介 布袋寅泰 PR【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 21時 44分に出品され03月17日 21時 44分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 国内正規品となります。（海賊品ではありません。）

お客様都合でのキャンセルは受けかねます。



【商品状態】新品未開封品



登録情報

EAN : 4988006941243

時間 : 46 分

発売日 : 2001/11/28

出演 : BOΦWY， BOΦWY

販売元 : EMIミュージック・ジャパン

ディスク枚数 : 1



1. PROLOGUE

2. BAD FEELING

3. JUSTY

4. ホンキー・トンキー・クレイジー

5. わがままジュリエット

6. LIKE A CHILD

7. ミス・ミステリー・レディー

8. Dreamin

9. IMAGE DOWN

10. NO，NEW YORK

11. JUST A HERO