『(USED品/中古品) 沢田研二 武道館コンサート ジュリーマニア 1991.10.11 vol.1+vol.2 セットジュリー VHS ビデオ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 02時 00分に出品され03月27日 02時 00分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品状態】 Bランク
VHSの2本セットです。
背表紙に少し色落ちが有ります。
[収録内容]
[VHS 1]
1. アイ・ビリーブ・イン・ミュージック
2. 彼は眠れない
3. キャンディ
4. シーサイド・バウンド
5. あなたに今夜はワインをふりかけ
6. 危険なふたり
7. 許されない愛
8. 魅せられた夜(MAIS DANS LA LUMIERE)
9. ダーリング
10. 勝手にしやがれ
11. G.S.I LOVE YOU
12. SPLEEN~六月の風にゆれて~
13. 時の過ぎゆくままに
14. ドント・ビー・アフレイド・トゥ・ラブ
15. 君が泣くのを見た
[VHS 2]
16. TOKIO
17. ポラロイドGIRL
18. シー・シー・シー
19. ジャスト・フィット
20. 6番目のユ・ウ・ウ・ツ
21. ノン・ポリシー
22. 自由に歩いて愛して
23. 晴れのちBLUE BOY
24. KI・MA・GU・RE
25. 単純(シンプル)な永遠
26. ス・ト・リ・ッ・パ・ー
27. 月の刃
28. ステッピン・ストーンズ
29. ラヴ・ラヴ・ラヴ
30. ヤマトより愛をこめて
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落札価格8260円
9 入札履歴
終了
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