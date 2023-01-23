『(USED品/中古品) 沢田研二 武道館コンサート ジュリーマニア 1991.10.11 vol.1+vol.2 セットジュリー VHS ビデオ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 02時 00分に出品され03月27日 02時 00分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】 Bランク



VHSの2本セットです。

背表紙に少し色落ちが有ります。



[収録内容]



[VHS 1]

1. アイ・ビリーブ・イン・ミュージック

2. 彼は眠れない

3. キャンディ

4. シーサイド・バウンド

5. あなたに今夜はワインをふりかけ

6. 危険なふたり

7. 許されない愛

8. 魅せられた夜(MAIS DANS LA LUMIERE)

9. ダーリング

10. 勝手にしやがれ

11. G.S.I LOVE YOU

12. SPLEEN~六月の風にゆれて~

13. 時の過ぎゆくままに

14. ドント・ビー・アフレイド・トゥ・ラブ

15. 君が泣くのを見た



[VHS 2]

16. TOKIO

17. ポラロイドGIRL

18. シー・シー・シー

19. ジャスト・フィット

20. 6番目のユ・ウ・ウ・ツ

21. ノン・ポリシー

22. 自由に歩いて愛して

23. 晴れのちBLUE BOY

24. KI・MA・GU・RE

25. 単純(シンプル)な永遠

26. ス・ト・リ・ッ・パ・ー

27. 月の刃

28. ステッピン・ストーンズ

29. ラヴ・ラヴ・ラヴ

30. ヤマトより愛をこめて