『山年園 抹茶 粉末 朝比奈 100g 【高級抹茶】 【10袋セット】巣鴨のお茶屋さん【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 19分に出品され03月03日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「商品情報」【山年園限定】静岡県の朝比奈のお抹茶です！本場の味をご賞味ください！抹茶 粉末 朝比奈 100g ギフト プレゼント お中元 お茶「主な仕様」【商品名】抹茶 朝比奈【商品区分】食品・飲料【内容量】【1袋あたりの内容量】100g×10袋セット
【原材料名】緑茶(抹茶)日本産静岡県朝比奈村
【使用方法】お茶、ケーキ、お菓子作りなど、様々な用途で扱えます。少量でも抹茶の風味・香りが強いので、少しづつ使用することをおススメします。
開封後はお早めに召し上がりください。常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。
【賞味期限】製造日より約8ヶ月
山年園 昆布粉末 100g 国産100% 北海道産 無添加 ノンカフェイン 【10袋セット】巣鴨のお茶屋さん
¥ 8260
焙煎玄米茶 風雅 ティーパック 7g×10パック 最高級 特A北海道ななつぼし 金華玄米 ノンカフェイン 【国産無添加100%】 巣鴨のお茶屋さん 山年園 【10袋セット】
¥ 8260
玄米茶 【お年賀 高級 ギフト】金粉入り大福茶(玄米茶) 45g 巣鴨のお茶屋さん 山年園 【10袋セット】
¥ 8260
お茶 日本茶 粉茶 特上粉茶 200g×10袋セット 送料無料
¥ 8260
お茶 日本茶 煎茶 掛川深蒸し茶 ティーパック 掛川茶 とげぬき地蔵茶 3g×15パック×10袋セット 宇治抹茶入り ティーバッグ 送料無料
¥ 8260
お茶 日本茶 ほうじ茶 とげぬきほうじ茶 ティーパック 掛川茶 3g×15パック×10袋セット ティーバッグ 送料無料
¥ 8260
お茶 日本茶 玄米茶 掛川玄米茶 ティーパック とげぬき玄米茶 3g×15パック×10袋セット 抹茶入り ティーバッグ 送料無料
¥ 8260
お茶 日本茶 煎茶 茶葉 長崎 玉緑茶 100g×10袋セット 送料無料
¥ 8260
お茶 日本茶 煎茶 静岡茶 黄 100g×10袋セット 徳用 送料無料
¥ 8260
お茶 日本茶 煎茶 静岡茶 青 100g×10袋セット 徳用 送料無料
¥ 8260
お茶 日本茶 煎茶 静岡茶 赤 100g×10袋セット 徳用 送料無料
¥ 8260
お茶 日本茶 煎茶 茶葉 抹茶入り朝比奈 100g×10袋セット 送料無料
¥ 8260
お茶 日本茶 煎茶 狭山茶 さやま かおり 100g×10袋セット
¥ 8260
お茶 日本茶 煎茶 沢の緑100g×10袋セット 徳用 静岡茶 送料無料
¥ 8260
茶のみ仲間 袋茶 国産烏龍茶 1袋(2g×10包)×10
¥ 8260
芳香園製茶 鑑定士監修 静岡銘茶詰合せ
¥ 8260
三盛物産 JH-200 宇治の葉 [玉露神緑 150g×2、煎茶神緑 150g×1] (JH200)
¥ 8259
北欧紅茶・セーデル100gリフィル2個セット
¥ 8257
落札価格8260円
918 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！