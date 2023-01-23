『山年園 抹茶 粉末 朝比奈 100g 【高級抹茶】 【10袋セット】巣鴨のお茶屋さん【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 19分に出品され03月03日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」【山年園限定】静岡県の朝比奈のお抹茶です！本場の味をご賞味ください！抹茶 粉末 朝比奈 100g ギフト プレゼント お中元 お茶「主な仕様」【商品名】抹茶 朝比奈【商品区分】食品・飲料【内容量】【1袋あたりの内容量】100g×10袋セット

【原材料名】緑茶(抹茶)日本産静岡県朝比奈村

【使用方法】お茶、ケーキ、お菓子作りなど、様々な用途で扱えます。少量でも抹茶の風味・香りが強いので、少しづつ使用することをおススメします。

開封後はお早めに召し上がりください。常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。

【賞味期限】製造日より約8ヶ月