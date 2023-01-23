『ペリエ ジュエ ベル エポック 2006年 750ml 並行品・箱なし（シャンパン）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 21時 34分に出品され03月18日 21時 34分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【クール便】
気温の高い時期は、クール便をおすすめ致します。クール便の指定がなく、配送中、商品到着後の液漏れ・劣化に関しての［返品・交換］は、お受け致しかねますので、ご了承下さいませ。
2017 モレ サン ドニ 750ml ドメーヌ デ ランブレイ フランス 赤ワイン コク辛口 ^B0YSMS17^
¥ 8260
2016 シャブリ グラン クリュ ブーグロ コート ド ブーグロ 750ml ウィリアム フェーブル 白ワイン コク辛口 ワイン ^B0WFBB16^
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2017 ヴォーヌ ロマネ 750ml フィリップ シャルロパン フランス 赤ワイン コク辛口 ^B0PHVR17^
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2015 シャサーニュ モンラッシェ プルミエ クリュ レ ショーメ ブラン 750ml カロリーヌ モレ フランス 白ワイン コク辛口 ^B0LNCM15^
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2014 シャンボール ミュジニー プルミエ クリュ レ シャルム 750ml フェヴレ フランス 赤ワイン コク辛口 ^B0IVCM14^
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2017 ブルゴーニュ ルージュ 750ml エマニュエル ルジェ ブルゴーニュ フランス 赤ワイン コク辛口 ワイン ^B0ERBR17^
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2019 シャトー グリュオ ラローズ 750ml サンジュリアン第２級 赤ワイン コク辛口 ワイン ^ACGS0119^
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2013 シャトー ポンテ カネ 750ml ポイヤック第５級 フランス 赤ワイン コク辛口 ^ABPO0113^
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2018 エール ダルジャン 750ml シャトー ムートン ロートシルト フランス 白ワイン コク辛口 ^ABMR1118^
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2014 ポイヤック ド ラトゥール 750ml ポイヤック ボルドー フランス 赤ワイン コク辛口 ワイン ^ABLA3114^
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ピュリニー・モンラッシェ 2017 750ml ドメーヌ フィリップ・シャルロパン・パリゾ
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落札価格8260円
700 入札履歴
終了
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