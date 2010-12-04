『ブルガリアン スパークロゼ 200ml × 24本 【1ケース】 ｜飲むバラ｜ローズエキス ヒアルロン酸｜ダマスクローズ｜スパークリング｜アルコールフリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 46分に出品され03月27日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ＼FOODEX 美食女子 グランプリ2016 受賞／

希少ダマスクローズエキスを使った華やかで爽やかな炭酸飲料です。

美容サポート成分配合で体の中から綺麗に！

【ダマスクローズエキス】＋【ヒアルロン酸配合】





内容量：200ml × 24本

原材料：砂糖、バラエキス（ダマスクローズ）、酸味料、香料、ヒアルロン酸、野菜色素

商品区分：炭酸飲料

製造・販売者：株式会社ローズテラス 佐賀市神野東4-12-10



商品番号：spark-rose-24