life is you are day Drinking ワイングラス 一日飲み パーカー【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

life is you are day Drinking ワイングラス 一日飲み パーカー



【商品説明】

・ビーチパーティーやワインのような日飲みのことわざは、ただの面白いワイングラスのものではありません。

・ワインファンや飲酒好きの方にはユーモラスです。 life is much better when you are day drinking

・素材構成: 杢グレー: 93% 綿, 7% ポリエステル; その他のカラー: 100% 綿



【サイズ】

高さ : 7.49 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 35.05 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。