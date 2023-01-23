『SANTA MUERTE サンタ ムエルテ メキシカン スケルトン ゴシック レディース レディース メンズ メンズ ジップパーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 57分に出品され03月24日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SANTA MUERTE サンタ ムエルテ メキシカン スケルトン ゴシック レディース レディース メンズ メンズ ジップパーカー
【商品説明】
・SANTA MUERTE MEXIACAN COSTUME サンタ ムエルテ メキシコ メキシコ スケルトン ゴシック レディース メンズ コスチューム ティーンエイジャー、大人、男性、女性、女性、男性、死んだカルト、ゴシック、黒魔術、メキシコのカルト、死者の日、ディア デ ロス ムエルトス、ハロウィーン、11 月、地下室へのギフト墓地の友達。
・メキシコの伝統のカルトスカルスケルトン SANTA MUERTE を使った不気味な DIA DE LOS MUERTOS ギフト。地下室、吸血鬼、墓地の友達のための怖いハロウィーンの衣装やゴシックダークスタイル。
・素材構成: 杢グレー: 綿93%， ポリエステ
【サイズ】
高さ : 7.49 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 35.05 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SANTA MUERTE サンタ ムエルテ メキシカン スケルトン ゴシック レディース レディース メンズ メンズ ジップパーカー
¥ 8260
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落札価格8260円
815 入札履歴
終了
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