『SANTA MUERTE サンタ ムエルテ メキシカン スケルトン ゴシック レディース レディース メンズ メンズ ジップパーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 57分に出品され03月24日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SANTA MUERTE サンタ ムエルテ メキシカン スケルトン ゴシック レディース レディース メンズ メンズ ジップパーカー



【商品説明】

・SANTA MUERTE MEXIACAN COSTUME サンタ ムエルテ メキシコ メキシコ スケルトン ゴシック レディース メンズ コスチューム ティーンエイジャー、大人、男性、女性、女性、男性、死んだカルト、ゴシック、黒魔術、メキシコのカルト、死者の日、ディア デ ロス ムエルトス、ハロウィーン、11 月、地下室へのギフト墓地の友達。

・メキシコの伝統のカルトスカルスケルトン SANTA MUERTE を使った不気味な DIA DE LOS MUERTOS ギフト。地下室、吸血鬼、墓地の友達のための怖いハロウィーンの衣装やゴシックダークスタイル。

・素材構成: 杢グレー: 綿93%， ポリエステ



【サイズ】

高さ : 7.49 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 35.05 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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