『BUFFALO ミニステーション USB3.1(Gen1)/USB3.0用ポータブルHDD 2TB HD-PCFS2.0U3-BBA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 05時 50分に出品され03月20日 05時 50分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BUFFALO ミニステーション USB3.1(Gen1)/USB3.0用ポータブルHDD 2TB HD-PCFS2.0U3-BBA
【商品説明】
・ケーブル長: 50cm
・サイズ:(幅×高さ×奥行):76×14×115mm※本体のみ(突起物除く)、質量:約175g※本体のみ
・シンプル&コンパクト。PCデータの保存に最適
・容量:2TB
・対応するパソコン:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac、対応OS:Windows 10(64/32)/8.1(64/32)/7(64/32)、OS X 10.11以降
・接続規格:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 15.40 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8260円
810 入札履歴
終了
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