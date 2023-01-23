『ボディバッグ メンズ 斜めがけ ショルダーバッグ 3D斜めがけバッグ ワンショルダーバッグ 防水 USBポート付き 通勤 通学就職活動【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 00時 07分に出品され04月30日 00時 07分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メイン素材: 表地: 高密度pvcと高密度オックスフォード、内側の素材：ポリエステル
収納可能サイズ: B5サイズのファイル及び11インチのiPadが収納可能
【防水性能?安全性UP】表面は丈夫な高密度pvcと高密度オックスフォード防水生地で、雨の日もカバンの中身をしっかり守ります、また、磨耗に強く耐久性があります。安心に長く使用できます。裏面部に隠しファスナーとセキュリティポケット有り、スマートフォンや定期などの使用頻度の高いアイテムの収納に役立ちます。
【大容量?多機能】縦35cm×横21cm×マチ12cm。重量：約 0.6kg。ポケットの数：13、折り畳み傘、ペットボトル、文庫本、財布等普段持ち歩く荷物が楽に収納できます。おしゃれなデザインで、レディースにもメンズにも、高校生から大人の方までぴったり。軽くて丈夫、大容量だから通勤通学に最適。
【通気性に優れ素材】裏面は厚手のクッション生地がメッシュ状になっており、フィット感・通気性に優れ、背中の負担を軽減します。荷物の負担が肩に集中しがちなワンショルダータイプでも極厚のパッド入りなら安心。背面と同じメッシュ素材なのでムレないのもGOOD！
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落札価格8260円
989 入札履歴
終了
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