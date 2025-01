優良配送 廃盤 King Gnu CD+Blu-ray CEREMONY 初回生産限定盤 キングヌー【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

国内正規品となります。(海賊品ではありません。)

お客様都合でのキャンセルは受けかねます。



【商品状態】新品未開封品



EAN:4547366431971



[CD収録内容]

01. 開会式

02. どろん (映画「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」主題歌)

03. Teenager Forever (ソニー ワイヤレスヘッドホン/ウォークマン CMソング)

04. ユーモア (「ロマンシング サガ リ・ユニバース」CMソング)

05. 白日 (日本テレビ系土曜ドラマ「イノセンス 冤罪弁護士」主題歌)

06. 幕間

07. 飛行艇 (ANA「ひとには翼がある」篇 TVCMソング)

08. 小さな惑星 (Honda「VEZEL」CMソング)

09. Overflow

10. 傘 (ブルボン「アルフォート」CMソング)

11. 壇上

12. 閉会式



[初回生産限定盤 特典Blu-ray収録内容]

King Gnu One-Man Live Tour 2019 “Sympa"

2019.04.12 STUDIO COAST

Sympa I

Slumberland

Sorrows

Vinyl

McDonald Romanace

ロウラブ

Bedtown

NIGHT POOL

白日

Sympa

Hitman

Flash!!!

Dont Stop the Clocks

Its a small world

破裂

Tokyo Rendez-Vous

Prayer X

あなたは蜃気楼

The hole

-ENCORE- サマーレイン・ダイバー