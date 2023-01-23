『レゴ(leg0) 銀河探検隊 10497 おもちゃ ブロック プレゼント 宇宙 うちゅう 飛行機 ひこうき 男の子 女の子 大人【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 41分に出品され03月21日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「商品情報」商品紹介
創業90周年を記念し、1979年に発売されたレゴ クラシック 大型宇宙船（497）をさらにスケールアップした大人向けレゴセットです。ノスタルジックな思い出に浸りながら、オリジナルの特徴をディテールいっぱいに再現できます。宇宙飛行士のミニフィギュア4体と各種アクセサリーが付属し、大人のレゴファンの郷愁を誘うトリビュートモデルです。
安全警告
レゴデュプロ以外の製品には、小さな部品が入っています。間違って飲み込む危険がありますので、4才未満のお子さまには遊ばせないでください。「主な仕様」90周年記念 ? レゴ 銀河探検隊(10497)は創造の歴史を振り返る大人向けのトリビュートモデルコレクションです
1979年リリースの名作 ? 三角形のデルタ翼と格納式着陸ギアから、カラーに至るまで1979年のオリジナルモデルの特徴をふんだんに取り入れた宇宙船です
宇宙飛行士 ? ミニフィギュア4体とロボットが付属
リアルなアクセサリー ? 探査車の格納庫には道具やスロープも装備
内部もリアル ? コックピットを開けて宇宙船の内部をのぞいてみよう。宇宙飛
(レゴ) leg0クリエイター 31058巨大ダイナソー 恐竜の模型＿並行輸入品
¥ 8260
leg0 Minifigures Series 8 - Football Player並行輸入
¥ 8260
leg0 Mini Imperial Speeder Bike Star Wars Set 30005
¥ 8260
leg0 Creator Fish Model Build Polybag Set 40397 (Bagged)
¥ 8260
leg0 Power Puff Girls Nickelodeon Minifigure - Blossom 71346
¥ 8260
leg0 Kids Minifigure Wallet， Black
¥ 8260
leg0 ニンジャゴー レガシー ミニフィギュア - Kai ファイアードラゴン ポリバッグ 30535
¥ 8260
leg0 Juniors Fire Car 30338 Bagged Set
¥ 8260
leg0 Creator Air Blazer 30157 Building Kit並行輸入
¥ 8260
レゴ leg0クリエイター 31058巨大ダイナソー 恐竜の模型
¥ 8260
leg0 パーツとピース1×4 バルクブロック c. 50 Pieces グリーン 3010-Green-50
¥ 8260
leg0 パーツとピース1×4 バルクブロック b. 20 Pieces 3010-Dark Blue-20
¥ 8260
leg0 Ninjago Wallet Travel Accessory， Black
¥ 8260
leg0 Classic Green Baseplate Supplement
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leg0 Movie Super Secret Police Enforcer 30282 by leg0 Toy 並行輸入品
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leg0 Movie Exclusive Limited Edition Minifigure - Radio DJ Robot 5002203
¥ 8260
leg0 30009 Creator Chiristmas Tree レゴ クリエイター クリスマスツリー
¥ 8260
leg0 Star Wars Minifigure Ahsoka with Lightsaber Clone Wars
¥ 8260
落札価格8260円
998 入札履歴
終了
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