レゴ(leg0) 銀河探検隊 10497 おもちゃ ブロック プレゼント 宇宙 うちゅう 飛行機 ひこうき 男の子 女の子 大人【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

「商品情報」商品紹介



創業90周年を記念し、1979年に発売されたレゴ クラシック 大型宇宙船（497）をさらにスケールアップした大人向けレゴセットです。ノスタルジックな思い出に浸りながら、オリジナルの特徴をディテールいっぱいに再現できます。宇宙飛行士のミニフィギュア4体と各種アクセサリーが付属し、大人のレゴファンの郷愁を誘うトリビュートモデルです。



安全警告



レゴデュプロ以外の製品には、小さな部品が入っています。間違って飲み込む危険がありますので、4才未満のお子さまには遊ばせないでください。「主な仕様」90周年記念 ? レゴ 銀河探検隊(10497)は創造の歴史を振り返る大人向けのトリビュートモデルコレクションです

1979年リリースの名作 ? 三角形のデルタ翼と格納式着陸ギアから、カラーに至るまで1979年のオリジナルモデルの特徴をふんだんに取り入れた宇宙船です

宇宙飛行士 ? ミニフィギュア4体とロボットが付属

リアルなアクセサリー ? 探査車の格納庫には道具やスロープも装備

内部もリアル ? コックピットを開けて宇宙船の内部をのぞいてみよう。宇宙飛