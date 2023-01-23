『Greadio ビンテージ Speaker， レトロ Bluetooth Speaker with 16W Stereo Sound Rich Bass Dual Speakers， Bluetooth 5.0， Support Hands-Free Call 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 02時 03分に出品され04月23日 02時 03分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 海外輸入品（並行輸入品）です。稀に輸送、通関検品の際に外箱に傷、凹みなどある場合がございますが新品ですのでご安心ください。通常5〜15営業日の納期をいただいております。