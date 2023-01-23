『INSMY Portable IPX7 Waterproof Bluetooth Speaker， Wireless Outdoor Speaker Shower Speaker， with HD Sound， Support TF Card， Suction Cup， 12H 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 14時 42分に出品され04月11日 14時 42分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 海外輸入品（並行輸入品）です。稀に輸送、通関検品の際に外箱に傷、凹みなどある場合がございますが新品ですのでご安心ください。通常5〜15営業日の納期をいただいております。