ワイヤレスイヤホン LEDディスプレイイヤホンBluetooth ワイヤレスイヤホン LEDディスプレイイヤホン Hi-Fi 最新Bluetooth5.0+EDR搭載 3Dステレオサウンド 完全【新年の贈り物】

商品情報

【発送について】注文完了後、海外倉庫から国内へ取り寄せの為、5営業日から14営業日でのお届けとなります。日本に到着後、検品し発送させて頂きます。発送時に、配送業者と追跡番号をお伝えいたします。日本郵便、佐川急便、ヤマト運輸、西濃運輸にて発送いたします。【関税について】関税手続きは全て当方で対応致します。【注文について】複数購入希望の方は、取り置きをしてまとめて発送させていただきます。【保証について】記載のサービス・保証等につきましては海外(主に米国)のみになります。日本国内のサービス保証ではございませんのでご注意ください。