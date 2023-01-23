『グッシオ レザー職人さん手作り 本革 トートバッグ レディース 上質牛革100％ A4対応 大容量 天ファスナー 通勤 ビジネス カジュアル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 06時 29分に出品され03月06日 06時 29分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グッシオ レザー職人さん手作り 本革 トートバッグ レディース 上質牛革100％ A4対応 大容量 天ファスナー 通勤 ビジネス カジュアル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 45.80 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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