『レディース 浴衣 単品 綿麻【34】麻混 高級 ゆかた 白系 幾何学 水玉【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 10時 12分に出品され04月30日 10時 12分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【サイズ】
身丈：約163cm
袖丈：約49cm
裄丈：約68cm
【材質】 綿70％ 麻30％
浴衣の重さや涼しさを保つために、生地は適度に薄く透け感がございます。ゆかた下スリップなどのご着用をお薦めいたします。
【製造】 中国
レディース 浴衣 単品 綿麻【06】麻混 高級 ゆかた ホワイト系 ベージュ系 ジグザグ 幾何学
¥ 8260
レディース 浴衣 単品 綿麻【03】麻混 高級 ゆかた ベージュ系 生成系 紫陽花 あじさい
¥ 8260
振袖 草履 厚底 まり菊パステル 刺繍 ヒール草履 S 全3色 フォーマル 草履 成人式 卒業式 大人 レディース 女性
¥ 8260
夏用 五嶋紐 帯締め 帯揚げ セット 丹後ちりめん 友禅 無形文化財 皇室献上 高級 新品 ONLY sgoto-063
¥ 8260
夏用 五嶋紐 帯締め 帯揚げ セット 丹後ちりめん 友禅 無形文化財 皇室献上 高級 新品 ONLY sgoto-055
¥ 8260
新 真夏の半襦袢 Mサイズ Lサイズ itomi うそつき半襦袢 和装肌着 M L 楊柳 きもの下 ゆかた下 肌着 コットン 和装 着物 浴衣 和装小物
¥ 8260
無形文化財 皇室献上 五嶋紐 高級 帯締め 帯揚げ セット 新作 訪問着 付け下げ 色無地 小紋 グラデーション ONLY goto-3333
¥ 8260
無形文化財 皇室献上 五嶋紐 高級 帯締め 帯揚げ セット 新作 訪問着 付け下げ 色無地 小紋 グラデーション 波 ONLY goto-3347
¥ 8260
夏用 五嶋紐 帯締め 帯揚げ セット 丹後ちりめん 友禅 無形文化財 皇室献上 高級 新品 ONLY sgoto-031
¥ 8260
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¥ 8260
きものしらゆり 夏帯 絽 留紺色 ひょうたん柄 なごや帯 正絹 仕立て上り S389
¥ 8260
夏用 五嶋紐 帯締め 帯揚げ セット 丹後ちりめん 友禅 無形文化財 皇室献上 高級 新品 ONLY sgoto-011
¥ 8260
草履バッグセット 金 ゴールド S M L LL 高級 留袖 紋付き 色無地 訪問着 附下 フォーマル 留袖用 入学式 卒業式 結婚式 草履バック 八つ藤の丸柄
¥ 8260
髪飾り 髪かざり つまみ細工かんざし 可憐花珠薄クリーム 振袖 成人式 卒業式 袴 着物 浴衣
¥ 8259
髪飾り 髪かざり つまみ細工かんざし 薔薇小花白 振袖 成人式 卒業式 袴 着物 浴衣
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竹村 帯締め 花・小田巻 No.1 エンジ 24800938
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ハセガワ レディース 振袖用長襦袢 + 礼装スリップ + 着付小物11点セット Mサイズ
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EVA草履 鼻緒調節可 草履 彩小径 橙 M/Lサイズ 東京浅草製 (Ｍ)
¥ 8259
落札価格8260円
429 入札履歴
終了
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