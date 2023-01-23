『ブリーフィング バッグ BRIEFING リュックサック バックバッグ メンズ カモフラージュ 折りたたみ brf428219-160-zz【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 06時 44分に出品され03月07日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブリーフィング/BRIEFING カバン 鞄 PACKBLE HIKER軽量化を実現！コーデュラナイロン使用のブリーフケースです。勿論Ａ4サイズ収納出来ます。ショルダーバッグ、バックパック、トートバッグと多様な用途に対応可能です。
品 番：BRF428219-160
サイズ：約高さ38x幅15-23xマチ15cm 折りたたみ時：高さ20x幅17.5xマチ4cm 持ち手上がり約4.5cm ショルダー約最大88cm(調節可)
重 さ：約300g
仕 様：開閉 ：ファスナー式 内側 ：ファスナーポケット1，キーリング1 外側 ：ファスナーポケット1，オープンポケット1
素 材：ナイロン
カラー：WOODLAND CAMO
付 属：箱なし、保存袋なし
生地の裁断箇所が1点1点異なるため、画像と柄が異なる場合がございます。
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落札価格8260円
758 入札履歴
終了
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