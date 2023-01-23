『マイケルコース MICHAEL KORS 小物 キーケース 32S1GT9N0B ジェット セット チャーム シグネチャー スモール ジップ 6連 レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 06時 26分に出品され03月12日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マイケルコース MICHAEL KORSの小物（キーケース）です。
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ブティックライン
レザー×シグネチャー総柄PVCがオシャレなキーケースです。スナップボタン開閉で、上下可動の6連リングにキーリングやポケットが付いて収納力抜群。背面にはコインケースにもなるファスナーポケット付きで、機能性も充実。プレゼントにもオススメです！
2022 秋冬 新作 32S1GT9N0B (1)BROWNSOFTPINK (2)VANILLASOFTPINK (3)VANILLA/ACORN
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落札価格8260円
192 入札履歴
終了
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