『マイケルコース MICHAEL KORS 小物 キーケース 32S1GT9N0B ジェット セット チャーム シグネチャー スモール ジップ 6連 レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 06時 26分に出品され03月12日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マイケルコース MICHAEL KORSの小物（キーケース）です。

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ブティックライン

レザー×シグネチャー総柄PVCがオシャレなキーケースです。スナップボタン開閉で、上下可動の6連リングにキーリングやポケットが付いて収納力抜群。背面にはコインケースにもなるファスナーポケット付きで、機能性も充実。プレゼントにもオススメです！





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