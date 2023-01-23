『安さの限界に挑戦！ 送料無料 ロンシャン リュックサック レディース ル プリアージュ LONGCHAMP 1699-089 黒 グレー ネイビー 紺 茶 LE A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 42分に出品され03月14日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
[単位(cm)]
横/35cm
高さ/28cm
マチ/10cm
取り出し口/29cm
持ち手/13cm
ショルダー/93cm
折りたたみ寸法(高さ×横)/15cm×13.5cm
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：LONGCHAMP ロンシャン
アイテム：リュックサック
スタイルNo：1699-089
商品名：ル プリアージュ
性別：レディース
原産国：France、Tunisia、China 他
素材：ナイロン・レザー
ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。
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※こちらの商品は並行輸入品です
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落札価格8260円
495 入札履歴
終了
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