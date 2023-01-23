『安さの限界に挑戦！ 送料無料 ロンシャン リュックサック レディース ル プリアージュ LONGCHAMP 1699-089 黒 グレー ネイビー 紺 茶 LE A【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 10分に出品され04月16日 22時 10分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 採寸

[単位(cm)]

横/35cm

高さ/28cm

マチ/10cm

取り出し口/29cm

持ち手/13cm

ショルダー/93cm

折りたたみ寸法(高さ×横)/15cm×13.5cm

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。

ブランド：LONGCHAMP ロンシャン

アイテム：リュックサック

スタイルNo：1699-089

商品名：ル プリアージュ

性別：レディース

原産国：France、Tunisia、China 他

素材：ナイロン・レザー

ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。

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※こちらの商品は並行輸入品です

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 安さの限界に挑戦！

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