『【メーカー特典あり】関ジャニ∞ KANJANIS Re:LIVE 8BEAT ［2Blu-ray Disc+フォトブック］＜完全生産限定-Road to Re:LIVE-盤＞【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 05時 50分に出品され03月16日 05時 50分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー特典として「8BEATツアー 銀テープ」が付きます。

数に限りがございますので、ぜひお早めにご予約ください。



最高傑作を携え、ファンとの絆で奏でる最強の8BEAT。



約1年9ケ月振りとなる、待望の有観客ライブの模様をパッケージ化!

47都道府県ツアーの中断から約1年9ケ月。“またみんなと会うために…"。という願いを叶えるべく、ライブ開催に向けて“Road to Re:LIVE"をテーマに掲げ活動してきた関ジャニ∞。4年半ぶりのオリジナルアルバム「8BEAT」を引っ提げて開催した約5年ぶりのアリーナツアーから、13年ぶりとなった横浜アリーナ公演を映像化!



【完全生産限定-Road to Re:LIVE-盤】

2BD

「8BEAT」オリジナルデジパック クリアスリーブ仕様

KANJANIS Re:LIVE Photo Book(リハーサル、本番、そしてステージ裏へ密着したライブドキュメントフォトブック/68P)

5.1chサラウンド(Blu-ray本編のみ)

ポスター型歌詞カード封入