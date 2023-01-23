『E.YAZAWA ROCK プレミアムエディション ［Blu-ray Disc+DVD］＜初回生産限定版＞ 管理272N【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 13時 52分に出品され05月04日 13時 52分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 日本のＲＯＣＫの歴史はこの男で始まった―― 矢沢永吉３０年間のドキュメント！／３０歳目前、野心に満ちた目で夢を語る若き日の矢沢と、６０歳を迎えた矢沢が先に見ているもの・・・。／１９７０年代後半、貴重な楽屋での打ち合わせ風景。８０年、アメリカ一人旅。８５年、ＬＡでのレコーディング。／９９年、５０歳のバースデイライブ。０７年、武道館１００回目ライブ…。／“素”の矢沢や、数々の貴重な未公開映像が、決してブレることなく生きてきた矢沢永吉の生き様を映し出す。