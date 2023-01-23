外付けHDD 2TB ハードディスク HDD ポータブル Transcend トランセンド 耐衝撃 USB 3.1 Gen1 2.5インチ USB Type-C 接続 TS2TSJ25M3C【年末の贈り物】

商品情報

品番：TS2TSJ25M3C

仕様

容量：2TB

サイズ：約W129.5×D80.8×H16.1mm

重量：約189g

供給電源：USB DC 5V

動作環境温度：5（41F）〜55（131F）

ストレージメディア：2.5インチ HDD

認証：CE、FCC、BSMI

インターフェース：USB3.1 Gen1

ワンタッチバックアップ機能：対応

保証期間：ご購入日より3年







ハイレベルな衝撃耐性を兼ね備えており、ワンタッチで自動バックアップ可能な効率性にも優れた外付けハードディスク。USB 3.1 Gen1。USB-Cコネクタ。Transcend（トランセンドジャパン）製。3年保証。TS2TSJ25M3C。2TB。



※テレビ録画用のHDDとしては使えません。



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