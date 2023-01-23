『外付けHDD 2TB ハードディスク HDD ポータブル Transcend トランセンド 耐衝撃 USB 3.1 Gen1 2.5インチ USB Type-C 接続 TS2TSJ25M3C【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 09時 58分に出品され03月22日 09時 58分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品番：TS2TSJ25M3C
仕様
容量：2TB
サイズ：約W129.5×D80.8×H16.1mm
重量：約189g
供給電源：USB DC 5V
動作環境温度：5（41F）〜55（131F）
ストレージメディア：2.5インチ HDD
認証：CE、FCC、BSMI
インターフェース：USB3.1 Gen1
ワンタッチバックアップ機能：対応
保証期間：ご購入日より3年
ハイレベルな衝撃耐性を兼ね備えており、ワンタッチで自動バックアップ可能な効率性にも優れた外付けハードディスク。USB 3.1 Gen1。USB-Cコネクタ。Transcend（トランセンドジャパン）製。3年保証。TS2TSJ25M3C。2TB。
※テレビ録画用のHDDとしては使えません。
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落札価格8260円
151 入札履歴
終了
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