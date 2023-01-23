『ワールドトリガー コミック 1-9巻セット (ジャンプコミックス)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 00時 26分に出品され03月03日 00時 26分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワールドトリガー コミック 1-9巻セット (ジャンプコミックス)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 1.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8259円
361 入札履歴
終了
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