『二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 青 ワイン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 04時 57分に出品され03月05日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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レンタル期間＝3泊4日(商品はご着用日の2日前に到着するよう発送致します。)
適応身長
Sサイズ：145cm153cmの方
Mサイズ：153cm160cmの方
素材=ポリエステル100％
【※】レンタル商品の配送は、沖縄、北海道、離島の場合、送料が復『+2，000円』掛かりますのでご注意下さい。
異なる商品が届いた場合はお手数ですが至急ご連絡ください。
即日正しい商品が手配出来ない場合は、全額返金とさせていただきます。
※レンタル商品の性格上、商品の多少の汚れ・使用感は御容赦願います※
交換対象とはなりませんのでご了承ください。
※小学生用の袴に差額ナシで変更出来ます。
※お着物のサイズは全サイズ共通(LL除く)となります。
袖が長い場合は、お客様にて肩上げをお願い申し上げます。
二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 白 柄 ワイン
¥ 8259
二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 濃緑 柄 ワイングラデーション
¥ 8259
二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 赤 桜 緑
¥ 8259
二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 SサイズMサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 黒 菊 ワイン
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二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 橙 オレンジ 緑
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二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 黒 牡丹 ワイン
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二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 水色 青 ワイン
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二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 赤 ピンク 紫
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二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 水色 ワイン
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二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 Sサイズ Mサイズ Lサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 緑 ワイン
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二尺袖 着物 袴 レンタル From KYOTO 送料無料 貸衣装 ジュニア ジュニア袴(小学生)対応可 ピンク 紫 緑
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ブランド 二尺袖 着物 袴 レンタル PattiPatti 送料無料 貸衣装 Mサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 白 緑 薔薇 刺繍
¥ 8259
ブランド 二尺袖 着物 袴 レンタル PattiPatti 送料無料 貸衣装 Mサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 青 グリーン 緑 刺繍
¥ 8259
ブランド 二尺袖 着物 袴 レンタル anan 送料無料 貸衣装 Mサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 青 ワイン 刺繍
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ブランド 二尺袖 着物 袴 レンタル PattiPatti 送料無料 貸衣装 Mサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 紫 グリーン 緑 刺繍
¥ 8259
ブランド 二尺袖 着物 袴 レンタル PattiPatti 送料無料 貸衣装 Mサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 ピ白 紫 刺繍
¥ 8259
ブランド 二尺袖 着物 袴 レンタル anan 送料無料 貸衣装 Sサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 白 青 ワイン 刺繍
¥ 8259
ブランド 二尺袖 着物 袴 レンタル anan 送料無料 貸衣装 Sサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 白 青 ワイン 刺繍
¥ 8259
落札価格8259円
253 入札履歴
終了
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