二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 袴 S Mサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 梅 黒 黄色 緑 刺繍【年末の贈り物】

商品情報

スマートフォンの方

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レンタル期間＝3泊4日(商品はご着用日の2日前に到着するよう発送致します。)

適応身長＝

・Sサイズ=145cm155cmの方

・Mサイズ=155cm165cmの方

素材=ポリエステル100％





【※】レンタル商品の配送は、沖縄、北海道、離島の場合、送料が復『+2，000円』掛かりますのでご注意下さい。







異なる商品が届いた場合はお手数ですが至急ご連絡ください。

即日正しい商品が手配出来ない場合は、全額返金とさせていただきます。





※レンタル商品の性格上、商品の多少の汚れ・使用感は御容赦願います※

交換対象とはなりませんのでご了承ください。

※小学生用の袴に差額ナシで変更出来ます。



※お着物のサイズは全サイズ共通(LL除く)となります。

袖が長い場合は、お客様にて肩上げをお願い申し上げます。