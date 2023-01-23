『二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 From Kyoto 黒 白 ワイン 刺繍 袴 S M サイズ ジュニア袴(小学生)対応可【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 19時 28分に出品され03月25日 19時 28分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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レンタル期間＝3泊4日(商品はご着用日の2日前に到着するよう発送致します。)
適応身長＝
・Sサイズ=145cm155cmの方
・Mサイズ=155cm165cmの方
素材=ポリエステル100％
【※】レンタル商品の配送は、沖縄、北海道、離島の場合、送料が復『+2，000円』掛かりますのでご注意下さい。
異なる商品が届いた場合はお手数ですが至急ご連絡ください。
即日正しい商品が手配出来ない場合は、全額返金とさせていただきます。
※レンタル商品の性格上、商品の多少の汚れ・使用感は御容赦願います※
交換対象とはなりませんのでご了承ください。
※小学生用の袴に差額ナシで変更出来ます。
※お着物のサイズは全サイズ共通(LL除く)となります。
袖が長い場合は、お客様にて肩上げをお願い申し上げます。
二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 紅一点×九重 白 鞠 青紫 無地 刺繍 袴 L サイズ ジュニア袴(小学生)対応可
¥ 8259
二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 夢千代×九重 赤 黒 無地 刺繍 袴 Sサイズ ジュニア袴(小学生)対応可
¥ 8259
二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 紅一点×九重 白 黒 ストライプ エンジ 赤 無地 袴 S サイズ ジュニア袴(小学生)対応可
¥ 8259
二尺袖着物 袴 レンタル 二尺袖 送料無料 貸衣装 Sサイズ ジュニア袴(小学生)対応可 白 赤 紫 刺繍
¥ 8259
二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 夢千代 袴 Mサイズ 紫 パープル 赤 ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 夢千代 袴 Mサイズ 黒 白 ピンク ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 modern antenna 青 白 紺 緑 赤 袴 M サイズ ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 modern antenna 青 白 紺 緑 ドット 袴 M サイズ ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 HL 袴 Mサイズ ラベンダー 紫 パープル ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 HL 袴 Mサイズ 白 ピンク ワイン ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 From Kyoto ブランド Mサイズ 紫 パープル 赤 えんじ 刺繍 ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 From Kyoto ブランド Mサイズ 青 ブルー 水色 赤 えんじ 紫 刺繍 ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 From Kyoto ブランド Mサイズ 緑 グリーン 赤 刺繍 ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 From Kyoto ブランド Mサイズ 黒 紫 えんじ 赤 刺繍 ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 From Kyoto ブランド Mサイズ 紫 パープル えんじ 黒 刺繍 ジュニア袴(小学生)対応可
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二尺袖 着物 袴 レンタル 貸衣装 貸衣装 From Kyoto ブランド Mサイズ 紫 パープル えんじ 刺繍 ジュニア袴(小学生)対応可
¥ 8259
落札価格8259円
473 入札履歴
終了
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