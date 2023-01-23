『二尺袖着物 袴 レンタル 送料無料 貸衣装 ピンク×紫×ボカシ×刺繍 袴 Mサイズ ジュニア袴(小学生)対応可【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 22時 34分に出品され03月06日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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レンタル期間＝3泊4日(商品はご着用日の2日前に到着するよう発送致します。)
適応身長＝Mサイズ=155cm165cmの方
素材=ポリエステル100％
【※】レンタル商品の配送は、沖縄、北海道、離島の場合、送料が復『+2，000円』掛かりますのでご注意下さい。
異なる商品が届いた場合はお手数ですが至急ご連絡ください。
即日正しい商品が手配出来ない場合は、全額返金とさせていただきます。
※レンタル商品の性格上、商品の多少の汚れ・使用感は御容赦願います※
交換対象とはなりませんのでご了承ください。
※小学生用の袴に差額ナシで変更出来ます。
※お着物のサイズは全サイズ共通(LL除く)となります。
袖が長い場合は、お客様にて肩上げをお願い申し上げます。
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落札価格8259円
811 入札履歴
終了
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