『aosta カメラリュック FONTANA II リュック L 12L FT2RK L-RD【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 09時 34分に出品され03月08日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

aosta カメラリュック FONTANA II リュック L 12L FT2RK L-RD



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。