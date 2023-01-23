『ISAMI BX-90 タイサマイ PUヘッドガード //イサミ ヘッドギア プロテクター キッズ 顎ガード ボクシング キックボクシング【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 09時 34分に出品され03月08日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ISAMI BX-90 タイサマイ PUヘッドガード //イサミ ヘッドギア プロテクター キッズ 顎ガード ボクシング キックボクシング
【商品説明】
・1960年創業のタイの老舗タイサマイのヘッドガード
・サイズ豊富、カラーは4色からお選び頂けます。
・スポンジ厚が30ｍｍありクッション性に優れています。
・視界良好！外側も中側もPUレザー使用で汚れや汗を簡単に拭き取れます。
・顔面を保護する頬ガード付き。サイドガードは鼓膜ガード付きです。
【サイズ】
高さ : 15.20 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8259円
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終了
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