『VGP2023金賞 Edifier W820NB Plus LDAC対応 ワイヤレス ノイズキャンセリング ヘッドホン Bluetooth【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 44分に出品され03月25日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VGP2023金賞 Edifier W820NB Plus LDAC対応 ワイヤレス ノイズキャンセリング ヘッドホン Bluetooth



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。