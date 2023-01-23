『パピリオ（Papilio）パーフェクトモイスト(保湿化粧液)透明感 潤い ハリ ツヤ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 07時 05分に出品され03月10日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パピリオ（Papilio）パーフェクトモイスト(保湿化粧液)透明感 潤い ハリ ツヤ



【商品説明】

・11種類の和漢植物エキスの働きで、透明感のある明るくハリのある肌へと導きます。

・「化粧水」の浸透力、「乳液」の潤い力、「美容液」の美肌効果を凝縮した保湿化粧液。

・うるおいを“与える化粧水”“保つ乳液”“育む美容液”。1本に３つの効果が凝縮。必要不可欠なうるおいをバランス（ラメラモイスチャライザー配合）よく補って 自ら潤い続ける肌へと変貌させます。

・内容量 :150ｇ

・無香料・無着色（ほんのりノバラの香り）



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 6.20 cm

奥行 : 17.70 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。