『【ヘルシ価格】東洋石創 フラワースタンド 86472【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 06分に出品され03月22日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【東洋石創 フラワースタンド 86472】フラワースタンド 花台 ガーデン 置物 オーナメント
サイズ W300×H980×D240mm
JAN 4571361733655
商品名 フラワースタンド
商品番号 86472
素材 鉄製
メーカー 東洋石創
広告文責 (有)パルス 048-551-7965
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落札価格8259円
180 入札履歴
終了
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