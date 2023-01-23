『【ヘルシ価格】東洋石創 フラワースタンド 86472【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 06分に出品され03月22日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【東洋石創 フラワースタンド 86472】フラワースタンド 花台 ガーデン 置物 オーナメント



サイズ W300×H980×D240mm

JAN 4571361733655

商品名 フラワースタンド

商品番号 86472

素材 鉄製

メーカー 東洋石創



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