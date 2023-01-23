『SANKO C202 シャトルマルチ R70【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 37分に出品され03月08日 02時 37分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SANKO C202 シャトルマルチ R70



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :71×44×41.5cm

・本体重量:3.7kg



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。