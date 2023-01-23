『NATHAN(ネイサン) ベイパー エアレス 7L ブラッダー別売りモデル NS4527 ブラック/フュージョンコーラル XXS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 02時 21分に出品され04月23日 02時 21分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ウォータータンク ハイドレーション

【商品名】

NATHAN(ネイサン) ベイパー エアレス 7L ブラッダー別売りモデル NS4527 ブラック/フュージョンコーラル XXS



【商品説明】

・Front strap， large capacity side pockets Water-resistant pill pocket

・Reflector， mesh-backed gel bottle pockets

・Shock cord， zipped storage space， torekkingupo-rukurippu

・Size (measuring position: under bust (cm) XXS (29) 63-77?cm. XS (31) 71-84?cm. 79-91?cm SM (10)

・Stretch mesh pocke



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。