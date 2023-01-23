『プリンス トートバッグ WM266 ネイビー (127)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 14時 01分に出品され03月06日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリンス トートバッグ WM266 ネイビー (127)



【商品説明】



CMR-X0B6HWSBFG

【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 46.20 cm

奥行 : 56.20 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。