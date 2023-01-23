BRIGHTZ アルファード 20 25 ドアミラーカバー サテンシルバー 【 MIR-SID-256 】 ANH20W ANH25W GGH20W【新年の贈り物】

商品情報

【商品概要】

同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。

ハウジング ミラーハウジング ドアミラー ドアミラーガーニッシュ ドアミラーカバー ミラーガーニッシュ ミラーカバー サイドミラーガーニッシュ サイドミラーカバー

ミラー メッキ 超鏡面 ドア サイド バック バッグ ガーニッシュ カバー リング リム ベゼル パネル プレート モール フロント

メッキサイドドアミラー メッキサイドドアミラーガーニッシュ メッキサイドドアミラーカバー メッキサイドミラー メッキサイドミラーガーニッシュ メッキサイドミラーカバー メッキドアミラー メッキドアミラーガーニッシュ メッキドアミラーカバー メッキミラーガーニッシュ メッキミラーカバー

サイドドアミラー サイドドアミラーガーニッシュ サイドドアミラーカバー サイドミラー



【商品説明】

2008年5月~2015年1月のANH20W ANH25W GGH20W GGH25W 用です。



サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー装着車両用です。



取り付けは、商品付



【当店からの連絡】